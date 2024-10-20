Удар по энергетике — в Сумской области без света осталось 37 тысяч абонентов

Россия ударила по энергообъекту в Сумской области — без света 37 тысяч потребителей
В воскресенье, 20 октября, российская армия ударила по одному из энергетических объектов в Сумской области. Без света остались десятки тысяч потребителей.
Об этом сообщили в пресс-службе Сумыоблэнерго.
Последствия удара по энергообъекту
Энергетики отмечают, что временно обесточены 104 населенных пункта и более 37 тысяч потребителей в Роменском районе.
"Еще более 14 тысяч потребителей электроэнергии обесточены в 130 населенных пунктах из-за военной агрессии России на приграничных территориях в Сумской области", — говорится в сообщении.
Отмечается, что энергетики работают над восстановлением распределения электроэнергии потребителям.
Ранее мы сообщали, что в ряде районов Сум после обстрела РФ нет света и воды.
Также мы писали, что российская армия нанесла авиаудар по зданию пожарно-спасательного подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Шостка Сумской области. Есть разрушения, пострадали спасатели.
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