Удар по энергетике — в Сумской области без света осталось 37 тысяч абонентов

Ликвидация последствий обстрелов. Иллюстративное фото: ГСЧС

В воскресенье, 20 октября, российская армия ударила по одному из энергетических объектов в Сумской области. Без света остались десятки тысяч потребителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумыоблэнерго.

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Энергетики отмечают, что временно обесточены 104 населенных пункта и более 37 тысяч потребителей в Роменском районе.

"Еще более 14 тысяч потребителей электроэнергии обесточены в 130 населенных пунктах из-за военной агрессии России на приграничных территориях в Сумской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики работают над восстановлением распределения электроэнергии потребителям.

Сообщение Сумыоблэнерго в Telegram

Ранее мы сообщали, что в ряде районов Сум после обстрела РФ нет света и воды.

Также мы писали, что российская армия нанесла авиаудар по зданию пожарно-спасательного подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Шостка Сумской области. Есть разрушения, пострадали спасатели.