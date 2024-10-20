Обстріл Кривого Рога 20 жовтня — 17 осіб постраждало, у місті багато руйнувань

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: Микола Лукашук

У ніч на неділю, 20 жовтня, російська армія завдала два удари по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, є поранені.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.

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За даними місцевої влади, через російський обстріл постраждали 17 людей.

"До лікарні госпіталізували вісім потерпілих. Стан усіх – середньої тяжкості", — зазначив Лукашук.

Мешканці Кривого Рогу біля карети "швидкої". Фото: Микола Лукашук

Голова облради додав, що у місті було пошкоджено готель, магазин, адмінбудівля, навчальний заклад та сім багатоквартирних будинків.

"Побиті близько півтора десятка автівок. Зокрема, й три пожежні машини, стільки ж службових автомобілів поліції і карета "швидкої", — підкреслив він.

У Кривому Розі пошкоджено близько півтора десятка автівок. Фото: Микола Лукашук

Лукашук наголосив, що у Кривому Розі розгорнуті штаби, де приймають заяви про пошкоджене майно, видають будматеріали та допомагають людям.

Пошкоджена багатоповерхівка. Фото: Микола Лукашук

Нагадаємо, у ніч 20 жовтня росіяни атакували безпілотниками Київ. Повітряна тривога у столиці оголошувалася двічі і сумарно тривала близько трьох годин.

А в Сумах люди декілька разів чули вибухи. Згодом у деяких районах міста зникло світло і вода.