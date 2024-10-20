Обстрел Кривого Рога 20 октября — 17 человек пострадали, в городе много разрушений

Россияне дважды ударили по Кривому Рогу — много раненых и массовые разрушения
В ночь на воскресенье, 20 октября, российская армия нанесла два удара по Кривому Рогу Днепропетровской области. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram.
Последствия удара по Кривому Рогу
По данным местных властей, из-за российских обстрелов пострадали 17 человек.
"В больницу госпитализировали восемь пострадавших. Состояние всех — средней тяжести", — отметил Лукашук.
Глава облсовета добавил, что в городе была повреждена гостиница, магазин, админздание, учебное заведение и семь многоквартирных домов.
"Повреждены около полутора десятков автомобилей. В частности, и три пожарных машины, столько же служебных автомобилей полиции и карета "скорой", — подчеркнул он.
Лукашук подчеркнул, что в Кривом Роге развернуты штабы, где принимают заявления о поврежденном имуществе, выдают стройматериалы и помогают людям.
Напомним, в ночь 20 октября россияне атаковали беспилотниками Киев. Воздушная тревога в столице объявлялась дважды и продолжалась около трех часов.
А в Сумах люди несколько раз слышали взрывы. Впоследствии в некоторых районах города исчез свет и вода.
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