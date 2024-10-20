Обстрел Кривого Рога 20 октября — 17 человек пострадали, в городе много разрушений

Спасатели на месте обстрела. Фото: Николай Лукашук

В ночь на воскресенье, 20 октября, российская армия нанесла два удара по Кривому Рогу Днепропетровской области. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram.

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По данным местных властей, из-за российских обстрелов пострадали 17 человек.

"В больницу госпитализировали восемь пострадавших. Состояние всех — средней тяжести", — отметил Лукашук.

Жители Кривого Рога возле кареты "скорой". Фото: Николай Лукашук

Глава облсовета добавил, что в городе была повреждена гостиница, магазин, админздание, учебное заведение и семь многоквартирных домов.

"Повреждены около полутора десятков автомобилей. В частности, и три пожарных машины, столько же служебных автомобилей полиции и карета "скорой", — подчеркнул он.

В Кривом Роге повреждено около полутора десятков автомобилей. Фото: Николай Лукашук

Лукашук подчеркнул, что в Кривом Роге развернуты штабы, где принимают заявления о поврежденном имуществе, выдают стройматериалы и помогают людям.

Поврежденная многоэтажка. Фото: Николай Лукашук

Напомним, в ночь 20 октября россияне атаковали беспилотниками Киев. Воздушная тревога в столице объявлялась дважды и продолжалась около трех часов.

А в Сумах люди несколько раз слышали взрывы. Впоследствии в некоторых районах города исчез свет и вода.