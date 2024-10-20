Обстріл України 20 жовтня — росіяни вдарили ракетами та атакували БпЛА

Робота ППО. Фото: 126 окрема бригада тероборони

У ніч на неділю, 20 жовтня, російські війська атакували Україну балістичними ракетами, ударними безпілотниками типу "Shahed" та дронами невстановленого типу. Військові активно відбивали удари.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.

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У Повітряних силах зазначили, що балістичні ракети окупанти запускали із території тимчасово окупованого Криму, а безпілотники з російського Єйська та Приморсько-Ахтарська.

"Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 51 повітряної цілі: 49-ти ворожих безпілотників та двох балістичних ракет "Іскандер-М", — йдеться у повідомленні.

Військові додали, що станом на 10-ту ранку підтверджено збиття 31 ворожого безпілотника у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Крім того, 13 російських безпілотників були локаційно втрачені, а інформація щодо збиття або падіння ще уточнюється. Два ворожих БпЛА полетіли в сторону Білорусі.

Кількість збитих безпілотників. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, у неділю 20 жовтня російська армія вдарила по одному з енергетичних об'єктів в Сумській області. Без світла залишились десятки тисяч споживачів.

А у Кривому Розі через російський обстріл постраждали 17 людей.