Обстрел Украины 20 октября — россияне ударили ракетами и атаковали БпЛА

РФ ночью ударила баллистикой и запускала дроны — сколько целей сбили силы ПВО
В ночь на воскресенье, 20 октября, российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами, ударными беспилотниками типа "Shahed" и дронами неустановленного типа. Военные активно отражали удары.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Украины.
Сколько целей сбили силы ПВО
В Воздушных силах отметили, что баллистические ракеты оккупанты запускали с территории временно оккупированного Крыма, а беспилотники из российского Ейска и Приморско-Ахтарска.
"Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 51 воздушной цели: 49 вражеских беспилотников и двух баллистических ракет "Искандер-М", — говорится в сообщении.
Военные добавили, что по состоянию на 10 утра подтверждено сбитие 31 вражеского беспилотника в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Львовской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Кроме того, 13 российских беспилотников были локационно утрачены, а информация по сбитию или падению еще уточняется. Два вражеских БПЛА полетели в сторону Белоруссии.
Напомним, в воскресенье, 20 октября, российская армия ударила по одному из энергетических объектов в Сумской области. Без света остались десятки тысяч потребителей.
А в Кривом Роге из-за российских обстрелов пострадали 17 человек.
Читайте Новини.LIVE!