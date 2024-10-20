Обстрелы Украины — Зеленский назвал, сколько ракет и дронов выпустила РФ за неделю

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Andrii Nesterenko

Российские оккупанты ежедневно наносят удары по украинским городам и громадам. Враг совершает сознательный террор против украинцев.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram в воскресенье, 20 октября.

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Глава государства рассказал, что за эту неделю противник применил против Украины:

более 20 ракет разных типов;

около 800 управляемых авиабомб;

более 500 ударных дронов разных типов.

"Объединенный для защиты мир способен противостоять этому целенаправленному террору. Украина нуждается в большем количестве средств ПВО и дальнобойности. Я благодарен всем партнерам, которые это осознают и поддерживают нас", — добавил Зеленский

Напомним, в ночь на 20 октября оккупанты совершили очередную атаку против Украины, используя баллистические ракеты, ударные беспилотники Shahed и дроны неизвестного типа.

Также 20 октября захватчики ударили по одному из энергетических объектов в Сумской области.