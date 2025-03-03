РФ атакувала Україну понад 2300 цілями за тиждень, — Зеленський

Зеленський назвав кількість цілей, які РФ запустила по Україні
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 3 березня, повідомив, що минулого тижня Росія запустила понад 1050 ударних дронів по областях. Також ворог атакував Україну великою кількістю авіаційних бомб та ракет.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Атака на Україну минулого тижня
"Україна бореться за нормальне й безпечне життя, на яке заслуговує, за мир — справедливий і надійний. Ми хочемо завершення цієї війни. Але Росія не хоче й продовжує повітряний терор", — зазначив президент.
Він зазначив, що минулого тижня Росія запустила по Україні понад 1050 ударних дронів, майже 1300 авіабомб і понад 20 ракет.
Зеленський наголосив, що той, хто хоче переговорів, не атакує навмисно людей балістикою. Він переконаний, щоб змусити Росію припинити удари — потрібна більша спільна сила світу: посилення ППО, підтримка армії та дієві гарантії безпеки.
Нагадаємо, вночі Росія атакувала Україну 83 дронами-камікадзе, 46 з яких збили Сили ППО.
Сьогодні вранці в усіх областях було оголошено повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К.
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