РФ атакувала Україну понад 2300 цілями за тиждень, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 3 березня, повідомив, що минулого тижня Росія запустила понад 1050 ударних дронів по областях. Також ворог атакував Україну великою кількістю авіаційних бомб та ракет.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Атака на Україну минулого тижня

"Україна бореться за нормальне й безпечне життя, на яке заслуговує, за мир — справедливий і надійний. Ми хочемо завершення цієї війни. Але Росія не хоче й продовжує повітряний терор", — зазначив президент.

Він зазначив, що минулого тижня Росія запустила по Україні понад 1050 ударних дронів, майже 1300 авіабомб і понад 20 ракет.

Зеленський наголосив, що той, хто хоче переговорів, не атакує навмисно людей балістикою. Він переконаний, щоб змусити Росію припинити удари — потрібна більша спільна сила світу: посилення ППО, підтримка армії та дієві гарантії безпеки.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, вночі Росія атакувала Україну 83 дронами-камікадзе, 46 з яких збили Сили ППО.

Сьогодні вранці в усіх областях було оголошено повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К.