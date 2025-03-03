В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Винищувач МіГ-31К. Ілюстративне фото: росЗМІ

В усіх областях України у понеділок, 3 березня, оголосили повітряну тривогу. Причиною є зліт російського МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Повітряна тривога в Україні

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що попередня масштабна повітряна тривога в Україні через зліт російського МіГ-31К була оголошена 8 січня 2025 року.

Як відомо, цей винищувач є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал", які становлять значну загрозу для України. Час польоту таких ракет до України залежать від місця запуску:

з Білорусі або півдня Росії — менше ніж п'ять хвилин;

з центральної частини Росії — 10-15 хвилин.

Нагадаємо, вночі Сили ППО України збили над областями 46 ворожих безпілотників та ще 31 були локаційно втрачені.

А увечері 2 березня окупанти обстріляли дронами Кривий Ріг Дніпропетровської області, через що є одна постраждала людина.