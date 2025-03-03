В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Истребитель МиГ-31К. Иллюстративное фото: росСМИ

Во всех областях Украины в понедельник, 3 марта, объявили воздушную тревогу. Причина — взлет российского МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Воздушная тревога в Украине

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.

Скриншот поста Воздушных сил

Обновлено 12:10. Масштабная воздушная тревога в Украине закончилась. Сейчас "красными" на карте остаются: Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская области и Крым.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Отметим, что предыдущая масштабная воздушная тревога в Украине из-за взлета российского МиГ-31К была объявлена 8 января 2025 года.

Как известно, этот истребитель является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые представляют значительную угрозу для Украины. Время полета таких ракет в Украину зависит от места запуска:

из Беларуси или юга России — менее пяти минут;

из центральной части России — 10-15 минут.

Напомним, ночью Силы ПВО Украины сбили над областями 46 вражеских беспилотников и еще 31 локально потерян.

А вечером 2 марта оккупанты обстреляли дронами Кривой Рог Днепропетровской области, из-за чего есть один пострадавший человек.