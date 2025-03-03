Росіяни атакували Кривий Ріг ударними БпЛА — які наслідки обстрілу

РФ завдала дронового удару по Кривому Рогу — постраждала людина
3 березня 2025 00:30
Термінова новина
Увечері в неділю, 2 березня, росіяни атакували ударними БпЛА Кривий Ріг Дніпропетровської області. Унаслідок цього обстрілу є пошкодження та постраждала людина.
Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.
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Повітряна тривога у Дніпропетровській області триває від 18:58. Станом на 21:20, за інформацією Повітряних Сил України, БпЛА на Дніпропетровщині рухалися в північному напрямку. О 21:58 було чутно вибухи у Дніпрі.
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