Россияне атаковали Кривой Рог ударными БпЛА — какие последствия обстрела

БпЛА в небе. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua

Вечером в воскресенье, 2 марта, россияне атаковали ударными БпЛА Кривой Рог Днепропетровской области. В результате этого обстрела есть повреждения и пострадал человек.

Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.

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Скриншот сообщений Александра Вилкула

Что известно об обстреле Кривого Рога вечером 2 марта

Воздушная тревога в Днепропетровской области продолжается с 18:58. По состоянию на 21:20, по информации Воздушных Сил Украины, БпЛА на Днепропетровщине двигались в северном направлении. В 21:58 были слышны взрывы в Днепре.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 23:30 Александр Вилкул отметил, что Кривой Рог атаковали беспилотники типа "Шахед". Обследование территории продолжается. Получили повреждения несколько многоэтажных домов. По состоянию на 23:51 в городской школе разворачивали штаб помощи, было известно об одном раненом.

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в 23:52 сообщил, что из-за обстрела есть повреждения на одном из предприятий и окон в домах. По предварительной информации, пострадала одна женщина. На месте работают все необходимые службы.

Скриншот сообщения Сергея Лысака

Напомним, вечером 2 марта россияне нанесли дроновый удар по Харькову. Есть попадание в многоэтажку в центре города. Пострадали люди.

Также мы сообщали, что вечером 1 марта в результате баллистического удара по Одессе получили повреждения два гражданских судна и припортовая инфраструктура. Пострадали два работника порта — их доставили в больницу.