Росіяни атакували Україну дронами — яку кількість збила ППО

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Суспільне

Російські війська в ніч проти понеділка, 3 березня, вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Сили ППО збили 46 ворожих безпілотників.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

Читайте також:

Атака на Україну 3 березня

Вночі ворог запустив 83 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів з Орла, Курська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська. Напад росіян відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 було підтверджено збиття 46 ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

Ще 31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений, обійшлося без негативних наслідків.

Крім того, на жаль, внаслідок атаки Росії постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, вчора увечері росіяни обстріляли ударними дронами Кривий Ріг Дніпропетровської області, через що постраждала людина.

Також ворог атакував Харків безпілотниками, у місті лунали вибухи.