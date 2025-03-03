Росіяни атакували Україну дронами — яку кількість збила ППО

Сили ППО збили більшість дронів, які запустила Росія — зведення
Російські війська в ніч проти понеділка, 3 березня, вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Сили ППО збили 46 ворожих безпілотників.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.
Атака на Україну 3 березня
Вночі ворог запустив 83 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів з Орла, Курська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська. Напад росіян відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:30 було підтверджено збиття 46 ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях.
Ще 31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений, обійшлося без негативних наслідків.
Крім того, на жаль, внаслідок атаки Росії постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.
Нагадаємо, вчора увечері росіяни обстріляли ударними дронами Кривий Ріг Дніпропетровської області, через що постраждала людина.
Також ворог атакував Харків безпілотниками, у місті лунали вибухи.
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