Россияне атаковали Украину дронами — какое количество сбила ПВО

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Суспільне

Российские войска в ночь на понедельник, 3 марта, в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 46 вражеских беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Атака на Украину 3 марта

Ночью враг запустил 83 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов из Орла, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска. Нападение россиян отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 было подтверждено сбитие 46 ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Днепропетровской областях.

Еще 31 вражеский беспилотник-имитатор локально потерян, обошлось без негативных последствий.

Кроме того, к сожалению, в результате атаки России пострадали Харьковщина, Сумщина, Киевщина, Черкасщина, Днепропетровщина и Запорожье.

Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, вчера вечером россияне обстреляли ударными дронами Кривой Рог Днепропетровской области, из-за чего пострадал человек.

Также враг атаковал Харьков беспилотниками, в городе раздавались взрывы.