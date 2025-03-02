Скільки російських дронів вночі збила ППО — звіт Повітряних сил

Мобільна вогнева група ППО. Фото: відкриті джерела

Російські війська в ніч проти неділі, 2 березня, здійснили чергову атаку на Україну. Сили протиповітряної оборони збили більшість ворожих дронів.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Атака на Україну 2 березня

Вночі ворог запустив 79 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів з Орла, Брянська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська. Атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 Сили ППО України збили 63 безпілотники у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Ще 16 ворожих дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків. Водночас через обстріли Росії постраждала Харківщина, Сумщина, Хмельниччина та Запоріжжя.

Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, за даними Міноборони України, у лютому 2025 року Росія зазнала понад 36,5 тисячі безповоротних втрат.

А під час атаки на Харків 28 лютого Росія зруйнувала медичний заклад у місті.