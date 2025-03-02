Сколько российских дронов ночью сбила ПВО — отчет Воздушных сил

Мобильная огневая группа ПВО. Фото: открытые источники

Российские войска в ночь на воскресенье, 2 марта, совершили очередную атаку на Украину. Силы противовоздушной обороны сбили большинство вражеских дронов.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Атака на Украину 2 марта

Ночью враг запустил 79 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов из Орла, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска. Атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 Силы ПВО Украины сбили 63 беспилотника в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

Еще 16 вражеских дронов были локально потеряны без негативных последствий. В то же время из-за обстрелов России пострадала Харьковщина, Сумщина, Хмельниччина и Запорожье.

Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, по данным Минобороны Украины, в феврале 2025 года Россия понесла более 36,5 тысячи безвозвратных потерь.

А во время атаки на Харьков 28 февраля Россия разрушила медицинское учреждение в городе.