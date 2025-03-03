РФ атаковала Украину более 2300 целями за неделю, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 марта, сообщил, что на прошлой неделе Россия запустила более 1050 ударных дронов по областям. Также враг атаковал Украину большим количеством авиационных бомб и ракет.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Атака на Украину на прошлой неделе

"Украина борется за нормальную и безопасную жизнь, на которую заслуживает, за мир — справедливый и надежный. Мы хотим завершения этой войны. Но Россия не хочет и продолжает воздушный террор", — отметил президент.

Он отметил, что на прошлой неделе Россия запустила по Украине более 1050 ударных дронов, почти 1300 авиабомб и более 20 ракет.

Зеленский подчеркнул, что тот, кто хочет переговоров, не атакует намеренно людей баллистикой. Он убежден, чтобы заставить Россию прекратить удары — нужна большая общая сила мира: усиление ПВО, поддержка армии и действенные гарантии безопасности.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, ночью Россия атаковала Украину 83 дронами-камикадзе, 46 из которых сбили Силы ПВО.

Сегодня утром во всех областях была объявлена воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ-31К.