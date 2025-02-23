Зеленський вручив воїнам державні нагороди — відео

Президент України Володимир Зеленський вручає нагороди. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 23 лютого, відзначив державними нагородами українських воїнів. Також він вручив сертифікати на квартири Героям України та родинам полеглих бійців.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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"Відзначив наших воїнів державними нагородами, зокрема українських Героїв — орденами Золота Зірка, та передав нагороди родинам військових, які удостоєні цього звання посмертно", — йдеться у повідомленні.

Також Герої України та сім’ї полеглих Героїв отримали сертифікати на квартири. Зеленський наголосив, що українці пройшли великий шлях та цього року мають зробити все можливе для досягнення миру з гарантіями безпеки.

"Український народ заслуговує на повагу. Так, як кожен народ на землі заслуговує. І так, як заслуговують люди — ті, хто бореться, ті, хто виховав абсолютно героїчних синів і доньок", — зауважив президент.

Він висловив вдячність кожному українському воїну, їхнім рідним та усім, хто підтримує Україну.

Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський під час пресконференції розповів, яка мета Курської наступальної операції та що вона дасть Україні.

Також він наголосив, що Україна хоче надійних гарантій безпеки та не вірить словами російського диктатора Володимира Путіна.