Україна не може вірити Путіну щодо гарантій безпеки, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 23 лютого, заявив, що наша країна не може вірити словам російського президента Володимира Путіна, що той "не нападе". Натомість Україна хоче реальних гарантій безпеки.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції у межах форуму "Україна. Рік 2025" у неділю, 23 лютого.

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Гарантії безпеки для України

"І чи можна виглядати переможцем, якщо ти зробив Cease fire, а через рік почалася війна? Ти переможець? Ні. А росіяни будуть готуватися, і потім буде повторний наступ. Це дуже небезпечно для всіх", — зазначив президент.

За його словами, якщо говорити про момент закінчення гарячої стадії війни, то Україна повинна чітко розуміти, як це відбуватиметься, які гарантії безпеки дають нам партнери і не треба очікувати цього від РФ. Зеленський наголосив, що нам не потрібні їхні гарантії безпеки, бо ми їм не віримо.

"Нехай партнери вірять, це їх справи, але ми не повинні в прийнятті моделі гарантій безпеки розраховувати на слово РФ. Ось це моя позиція, вона відрізняється від партнерів. Ми не можемо допустити, аби базисом гарантій безпеки було слово Путіна, що він не прийде знову", — додав президент.

Раніше Зеленський зазначив, що далекобійні ракети українського виробництва вже мають успішні влучання.

Також він прокоментував заяву президента США Дональда Трампа, що нібито підтримка Зеленського в Україні становить 4%. Український лідер зауважив, що йому довіряють 65% українців.