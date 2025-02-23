Українська зброя — Зеленський висловився про ракети

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський розповів про зброю українського виробництва. За його словами, далекобійні ракети мають військові цілі та влучні попадання.

Про це глава держави сказав під час пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2025".

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"Паляниця" — летить, "Пекло" — летить, "Рута" — летить, українська балістика готується", — сказав Зеленський про українську далекобійну зброю.

За його словами, українські ракети мають успіхи, мають військові цілі та мають влучання.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також розповів, що за рік Україна виробила 154 артилерійські системи. Це більше, ніж виробляє НАТО.

Водночас міністр оборони Рустем Умєров заявив, що 96% усіх дронів виробляються або купуються в Україні.