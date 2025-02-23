Украинское оружие — Зеленский высказался о ракетах

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об оружии украинского производства. По его словам, дальнобойные ракеты имеют военные цели и точные попадания.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025".

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"Паляница" — летит, "Пекло" — летит, "Рута" — летит, украинская баллистика готовится", — сказал Зеленский об украинском дальнобойном оружии.

По его словам, украинские ракеты имеют успехи, имеют военные цели и имеют попадания.

Напомним, Владимир Зеленский также рассказал, что за год Украина произвела 154 артиллерийских системы. Это больше, чем производит НАТО.

В то же время министр обороны Рустем Умеров заявил, что 96% всех дронов производятся или покупаются в Украине.