Украинское оружие — Зеленский высказался о ракетах

Все летит — Зеленский рассказал об украинских ракетах
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об оружии украинского производства. По его словам, дальнобойные ракеты имеют военные цели и точные попадания.
Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2025".
Украинское производство оружия
"Паляница" — летит, "Пекло" — летит, "Рута" — летит, украинская баллистика готовится", — сказал Зеленский об украинском дальнобойном оружии.
По его словам, украинские ракеты имеют успехи, имеют военные цели и имеют попадания.
Напомним, Владимир Зеленский также рассказал, что за год Украина произвела 154 артиллерийских системы. Это больше, чем производит НАТО.
В то же время министр обороны Рустем Умеров заявил, что 96% всех дронов производятся или покупаются в Украине.
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