Украина не может верить Путину относительно гарантий безопасности, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 23 февраля, заявил, что наша страна не может верить словам российского президента Владимира Путина, что тот "не нападет". Взамен Украина хочет реальных гарантий безопасности.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции в рамках форума "Україна. Рік 2025" в воскресенье, 23 февраля.

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Гарантии безопасности для Украины

"И можно ли выглядеть победителем, если ты сделал "Cease fire", а через год началась война. Ты победитель? Нет. А россияне будут готовиться и потом будет повторное наступление. Это очень опасно для всех", — отметил президент.

По его словам, если говорить о моменте окончания горячей стадии войны, то Украина должна четко понимать, как это будет происходить, какие гарантии безопасности дают нам партнеры и не надо ожидать этого от РФ. Зеленский отметил, что нам не нужны их гарантии безопасности, потому что мы им не верим.

"Пусть партнеры верят, это их дела, но мы не должны в принятии модели гарантии безопасности рассчитывать на слово РФ. Вот это моя позиция, она отличается от партнеров. Мы не можем чтобы базисом гарантий безопасности было слово Путина что он не придет снова", — добавил президент.

Ранее Зеленский отметил, что дальнобойные ракеты украинского производства уже имеют успешные попадания.

Также он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, что якобы поддержка Зеленского в Украине составляет 4%. Украинский лидер отметил, что ему доверяют 65% украинцев.