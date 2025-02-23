Зеленский вручил воинам государственные награды - видео

Президент Украины Владимир Зеленский вручает награды. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 23 февраля, отметил государственными наградами украинских воинов. Также он вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и семьям павших бойцов.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

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Награждение военных

"Отметил наших воинов государственными наградами, в частности украинских Героев — орденами Золотая Звезда, и передал награды семьям военных, которые удостоены этого звания посмертно", — говорится в сообщении.

Также Герои Украины и семьи павших Героев получили сертификаты на квартиры. Зеленский отметил, что украинцы прошли большой путь и в этом году должны сделать все возможное для достижения мира с гарантиями безопасности.

"Украинский народ заслуживает уважения. Так, как каждый народ на земле заслуживает. И так, как заслуживают люди — те, кто борется, те, кто воспитал абсолютно героических сыновей и дочерей", — отметил президент.

Он выразил благодарность каждому украинскому воину, их родным и всем, кто поддерживает Украину.

Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский во время пресс-конференции рассказал, какова цель Курской наступательной операции и что она даст Украине.

Также он отметил, что Украина хочет надежных гарантий безопасности и не верит словам российского диктатора Владимира Путина.