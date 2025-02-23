Зеленський пояснив, навіщо Україні Курська область

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський проінформував, яка мета наступальної операції ЗСУ у Курській області Росії. За його словами, це дозволить нам обміняти її на наші окуповані території.

Про це Зеленський сказав журналістам під час пресконференції у межах форуму "Україна. Рік 2025" у неділю, 23 лютого.

Читайте також:

Операція в Курській області

Зеленський зазначив, що Україну цікавлять наші території, а Курська область дасть нам можливість обміняти цей регіон на окуповані населені пункти.

"Я впевнений, що коли ми дійдемо до питання територіальної цілісності, питання тих чи інших кроків, я думаю, що це нам допоможе", — сказав він.

Також Зеленський наголосив, що Україна хоче отримати надійні гарантії безпеки, а майбутнім обіцянкам російського диктатора Путіна про те, що Росія "не повернеться" до нас — вірити не можна.

За словами українського лідера, під час участі у війні ні боці Росії Північна Корея втратила близько 4000 солдатів.