Зеленский объяснил, зачем Украине Курская область

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, какова цель наступательной операции ВСУ в Курской области России. По его словам, это позволит нам обменять ее на наши оккупированные территории.

Об этом Зеленский сказал журналистам во время пресс-конференции в рамках форума "Україна. Рік 2025" в воскресенье, 23 февраля.

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Зеленский отметил, что Украину интересуют наши территории, а Курская область даст нам возможность обменять этот регион на оккупированные населенные пункты.

"Я уверен, что когда мы дойдем до вопроса территориальной целостности, вопрос тех или иных шагов, я думаю, что это нам поможет", — сказал он.

Также Зеленский отметил, что Украина хочет получить надежные гарантии безопасности, а будущим обещаниям российского диктатора Путина о том, что Россия "не вернется" к нам — верить нельзя.

По словам украинского лидера, во время участия в войне ни стороне России Северная Корея потеряла около 4000 солдат.