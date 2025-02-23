Зеленский объяснил, зачем Украине Курская область

Зеленский назвал цель операции ВСУ в Курской области
Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, какова цель наступательной операции ВСУ в Курской области России. По его словам, это позволит нам обменять ее на наши оккупированные территории.
Об этом Зеленский сказал журналистам во время пресс-конференции в рамках форума "Україна. Рік 2025" в воскресенье, 23 февраля.
Операция в Курской области
Зеленский отметил, что Украину интересуют наши территории, а Курская область даст нам возможность обменять этот регион на оккупированные населенные пункты.
"Я уверен, что когда мы дойдем до вопроса территориальной целостности, вопрос тех или иных шагов, я думаю, что это нам поможет", — сказал он.
Также Зеленский отметил, что Украина хочет получить надежные гарантии безопасности, а будущим обещаниям российского диктатора Путина о том, что Россия "не вернется" к нам — верить нельзя.
По словам украинского лидера, во время участия в войне ни стороне России Северная Корея потеряла около 4000 солдат.
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