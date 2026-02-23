Зеленський нагородив військових напередодні річниці війни

Нагородження військового. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський напередодні річниці повномасштабної війни нагородив військових. Він вручив їм державні нагороди.

Про це глава держави повідомив у Facebook у понеділок, 23 лютого, передає Новини.LIVE.

Нагородження українських військових

"Це для нас щоразу не просто церемонія, це не формальність. Україна шанує своїх героїв і живе завдяки своїм героям, завдяки вашим рідним, близьким, нашим воїнам. Завдяки своїм людям, які не здались, не побоялися, які бʼються заради нашої держави, бʼються так, як потрібно, щоб у росіян не вийшло", — наголосив Зеленський.

За його словами, наші воїни, герої та люди — це і є наш захист. Глава держави подякував кожному та кожній, хто наразі перебуває на позиціях, в бою, в обороні України, в активних діях на захист країни і в інтересах.

"Я дякую мамам, татам наших людей за те, що наші люди саме такі — сильні, героїчні, людяні. І шануємо пам’ять усіх героїв нашої держави, які віддали за Україну найдорожче — життя своє", — додав український лідер.

Що відбувається на фронті

У ніч проти 21 лютого українські військові завдали ударів по ключових обʼєктах ВПК та логістики Росії. Зокрема, було застосовано крилаті ракети FP-5 "Фламінго".

Також нещодавно воїни ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-27 у тимчасово окупованому Криму.

А у Третьому армійському корпусі показали, як один український безпілотник знищив групу російських окупантів та ворожу вантажівку.