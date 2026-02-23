Зеленский отметил украинских воинов госнаградами

Награждение военного. Фото: кадр с видео

Украинский лидер Владимир Зеленский накануне годовщины полномасштабной войны наградил военных. Он вручил им государственные награды.

Об этом глава государства сообщил в Facebook в понедельник, 23 февраля, передает Новини.LIVE.

Награждение украинских военных

"Это для нас каждый раз не просто церемония, это не формальность. Украина чтит своих героев и живет благодаря своим героям, благодаря вашим родным, близким, нашим воинам. Благодаря своим людям, которые не сдались, не побоялись, которые сражаются ради нашего государства, сражаются так, как нужно, чтобы у россиян не получилось", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, наши воины, герои и люди — это и есть наша защита. Глава государства поблагодарил каждого и каждую, кто сейчас находится на позициях, в бою, в обороне Украины, в активных действиях в защиту страны и в интересах.

"Я благодарю мам, пап наших людей за то, что наши люди именно такие — сильные, героические, человечные. И чтим память всех героев нашего государства, которые отдали за Украину самое дорогое — жизнь свою", — добавил украинский лидер.

Что происходит на фронте

В ночь на 21 февраля украинские военные нанесли удары по ключевым объектам ВПК и логистики России. В частности, были применены крылатые ракеты FP-5 "Фламинго".

Также недавно воины ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-27 во временно оккупированном Крыму.

А в Третьем армейском корпусе показали, как один украинский беспилотник уничтожил группу российских оккупантов и вражеский грузовик.