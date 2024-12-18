В Україні створили безшумний транспортер — деталі від Міноборони

Транспортер CRAB-LS. Фото: Міноборони

Міністерство оборони України допустило до експлуатації у війську новий безшумний транспортер вітчизняного виробництва. Він призначений для логістики та евакуації.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у середу, 18 грудня.

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Так, транспортер CRAB-LS — український роботизований комплекс для логістики та евакуації. Він має низку функцій, які буде здійснювати на озброєнні армії:

доставляти боєприпаси;

доставляти спорядження;

вивозити поранених.

Військова техніка має безшумний високотяговий електродвигун. Водночас CRAB-LS є витривалим та всюдихідним, може працювати у складних умовах.

Крім того, його можна оснащувати бойовими модулями або використовувати як дрон-камікадзе. Наразі він вже зберіг життя десяткам військових на передовій.

Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, українське виробництво вже створює далекобійні безпілотники, дальність яких становить до 1800 кілометрів. Дрони здатні дістатися вглиб території Росії.

Крім того, у Силах безпілотних систем ЗСУ тестується вітчизняна лазерна зброя — "Тризуб".