В Україні створили безшумний транспортер — деталі від Міноборони

Зберігає життя бійцям — в Україні створили безшумний транспортер
Міністерство оборони України допустило до експлуатації у війську новий безшумний транспортер вітчизняного виробництва. Він призначений для логістики та евакуації.
Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у середу, 18 грудня.
Новий український транспортер
Так, транспортер CRAB-LS — український роботизований комплекс для логістики та евакуації. Він має низку функцій, які буде здійснювати на озброєнні армії:
- доставляти боєприпаси;
- доставляти спорядження;
- вивозити поранених.
Військова техніка має безшумний високотяговий електродвигун. Водночас CRAB-LS є витривалим та всюдихідним, може працювати у складних умовах.
Крім того, його можна оснащувати бойовими модулями або використовувати як дрон-камікадзе. Наразі він вже зберіг життя десяткам військових на передовій.
Нагадаємо, українське виробництво вже створює далекобійні безпілотники, дальність яких становить до 1800 кілометрів. Дрони здатні дістатися вглиб території Росії.
Крім того, у Силах безпілотних систем ЗСУ тестується вітчизняна лазерна зброя — "Тризуб".
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