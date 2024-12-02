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Україна вже виробляє далекобійні БпЛА — на яку відстань летять

2 грудня 2024 14:50
Євгенія Брюховецька - редактор
Україна дістає дронами вглиб РФ — Федоров назвав відстань
Український безпілотник. Ілюстративне фото: Militarnyi
Євгенія Брюховецька - редактор

Українське виробництво вже створює далекобійні безпілотники. Їхня дальність становить до 1800 кілометрів, а дрони здатні дістатися вглиб території Росії.

Про це розповів голова Мінцифри Михайло Федоров в інтерв'ю Reuters.

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За словами Федорова, у наступному році Україні знадобляться десятки тисяч наземних безпілотників, аби доставляти боєприпаси й припасів піхоті в окопах та для евакуації поранених.

"Цього року ми закупили кілька тисяч наземних платформ, а на наступний рік, я вважаю, нам потрібні десятки тисяч", — сказав він.

Міністр розповів, що ці безпілотники вже використовуються на фронті та в Курській області.

Федоров зауважив, що Україна зосередилася на збільшенні виробництва і вдосконаленні технічних характеристик ударних безпілотників дальнього радіуса дії.

Наразі українські дрони вже можуть долати відстань до 1800 кілометрів. Таким чином Україна скорочує розрив у можливостях зі своїм ворогом.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна нарощує власне виробництво гармат та артилерійських снарядів

А за словами голови Міноборони Рустема Умєрова, Україна успішно масштабувала серійне виробництво вдосконалених ракет "Нептун".

Михайло Федоров зброя безпілотники війна в Україні виробництво ОПК

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