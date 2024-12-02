Україна дістає дронами вглиб РФ — Федоров назвав відстань

Україна вже виробляє далекобійні БпЛА — на яку відстань летять
Українське виробництво вже створює далекобійні безпілотники. Їхня дальність становить до 1800 кілометрів, а дрони здатні дістатися вглиб території Росії.
Про це розповів голова Мінцифри Михайло Федоров в інтерв'ю Reuters.
Виробництво дронів в Україні
За словами Федорова, у наступному році Україні знадобляться десятки тисяч наземних безпілотників, аби доставляти боєприпаси й припасів піхоті в окопах та для евакуації поранених.
"Цього року ми закупили кілька тисяч наземних платформ, а на наступний рік, я вважаю, нам потрібні десятки тисяч", — сказав він.
Міністр розповів, що ці безпілотники вже використовуються на фронті та в Курській області.
Федоров зауважив, що Україна зосередилася на збільшенні виробництва і вдосконаленні технічних характеристик ударних безпілотників дальнього радіуса дії.
Наразі українські дрони вже можуть долати відстань до 1800 кілометрів. Таким чином Україна скорочує розрив у можливостях зі своїм ворогом.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна нарощує власне виробництво гармат та артилерійських снарядів.
А за словами голови Міноборони Рустема Умєрова, Україна успішно масштабувала серійне виробництво вдосконалених ракет "Нептун".
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