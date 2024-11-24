Скільки зброї виготовляє Росія за три місяці — відповідь Пісторіуса

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія за три місяці виробляє стільки ж зброїhttps://novyny.live/tag/oruzhie та боєприпасів, скільки Європейський Союз за рік. Він наголосив, що Європа стоїть перед довгостроковою загрозою.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

Читайте також:

Виробництво зброї в Росії

Пісторіус наголосив, що Європа стоїть перед довгостроковою загрозою, адже війна, яку Росія веде проти України, більше не є регіональною. За його словами, російський диктатор Володимир Путін уже вважає себе переможцем у війні проти Української держави.

"Водночас зараз повним ходом йде гібридна війна з дезінформацією та фейковими новинами. Наша безпека є крихким активом, — попередив німецький міністр оборони.

Крім того, Пісторіус додав, що очільник Кремля повністю перевів свою економіку на військові рейки. Тому Росія за три місяці виробляє стільки ж зброї та боєприпасів, скільки весь ЄС за один рік.

Нагадаємо, 21 листопада у Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни вперше запустили по Україні міжконтинентальну балістичну ракету. Окупанти завдали удару по Дніпру.

Путін заявив, що для удару по українському місту російські військові застосували гіперзвукову ракету "Орєшнік". Ми писали, що про неї відомо.

Крім того, у своєму відеозверненні очільник Кремля заявив, що РФ й надалі випробовуватиме новітні озброєння за тими об'єктами, які вирішить самостійно.