Сколько оружия производит Россия за три месяца — ответ Писториуса

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия за три месяца производит столько же оружия и боеприпасов, сколько Европейский Союз за год. Он подчеркнул, что Европа стоит перед долгосрочной угрозой.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Читайте также:

Производство оружия в России

Писториус подчеркнул, что Европа стоит перед долгосрочной угрозой, ведь война, которую Россия ведет против Украины, больше не региональная. По его словам, российский диктатор Владимир Путин считает себя победителем в войне против Украинского государства.

"В то же время сейчас полным ходом идет гибридная война с дезинформацией и фейковыми новостями. Наша безопасность является хрупким активом", — предупредил немецкий министр обороны.

Кроме того, Писториус добавил, что глава Кремля полностью перевел свою экономику на военные рельсы. Потому Россия за три месяца производит столько же оружия и боеприпасов, сколько весь ЕС за один год.

Напомним, 21 ноября в Воздушных силах ВСУ заявили, что россияне впервые запустили по Украине межконтинентальную баллистическую ракету. Оккупанты нанесли удар по Днепру.

Путин заявил, что для удара по украинскому городу российские военные применили гиперзвуковую ракету "Орешник". Мы писали, что о ней известно.

Кроме того, в своем видеообращении глава Кремля заявил, что РФ и дальше будет испытывать новейшие вооружения по тем объектам, которые решит самостоятельно.