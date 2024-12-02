Украина достает дронами вглубь — Федоров назвал расстояние

Украинский беспилотник. Иллюстративное фото: Militarnyi

Украинское производство уже создает дальнобойные беспилотники. Их дальность составляет до 1800 километров, а дроны способны добраться вглубь территории России.

Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров в интервью Reuters.

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По словам Федорова, в следующем году Украине понадобятся десятки тысяч наземных беспилотников, чтобы доставлять боеприпасы и запасы пехоты в окопах и для эвакуации раненых.

"В этом году мы закупили несколько тысяч наземных платформ, а на следующий год, я считаю, нам нужны десятки тысяч", — сказал он.

Министр рассказал, что эти беспилотники уже используются на фронте и Курской области.

Федоров отметил, что Украина сосредоточилась на увеличении производства и усовершенствовании технических характеристик ударных беспилотников дальнего радиуса действия.

Сейчас украинские дроны уже могут преодолевать расстояние до 1800 километров. Таким образом, Украина сокращает разрыв в возможностях со своим врагом.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина наращивает собственное производство пушек и артиллерийских снарядов.

А по словам главы Минобороны Рустема Умерова, Украина успешно масштабировала серийное производство усовершенствованных ракет "Нептун".