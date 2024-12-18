В Украине создали бесшумный транспортер — детали от Минобороны

Транспортер CRAB-LS. Фото: Минобороны

Министерство обороны Украины допустило в эксплуатацию в армии новый бесшумный транспортер отечественного производства. Он предназначен для логистики и эвакуации.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в среду, 18 декабря.

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Так, транспортер CRAB-LS — украинский роботизированный комплекс для логистики и эвакуации. Он имеет ряд функций, которые будет осуществлять на вооружении армии:

доставлять боеприпасы;

доставлять снаряжение;

вывозить раненых.

Военная техника имеет бесшумный высокотяговый электродвигатель. В то же время CRAB-LS является выносливым и вездеходным, может работать в сложных условиях.

Кроме того, его можно оснащать боевыми модулями или использовать в качестве дрона-камикадзе.

Скриншот поста Минобороны

Напомним, украинское производство уже создает дальнобойные беспилотники, дальность которых составляет до 1800 километров.

Кроме того, в Силах беспилотных систем ВСУ тестируется отечественное лазерное оружие — "Тризуб".