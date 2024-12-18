Україна уклала контракт з Rheinmetall на 9 мільйонів євро

155-мм снаряди. Фото ілюстративне архівне: PICRYL

У середу, 18 грудня, Міністерство оборони України підписало угоду з компанією Rheinmetall на постачання модулів заряджання для 155-мм артилерійських снарядів. Сума контракту становить 9 млн євро.

Про це повідомила пресслужба оборонної компанії Rheinmetall.

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Сума контракту, запланованого до виконання у четвертому кварталі 2024 року, становить близько 9 мільйонів євро. Угода передбачає постачання десятків тисяч модулів різних типів, які надійдуть у січні 2025 року. Rheinmetall — один із провідних виробників боєприпасів і ракетних систем великого калібру у світі.

Завдяки масштабним постачанням та технічній підтримці Rheinmetall став ключовим партнером України у зміцненні обороноздатності в умовах протидії російській агресії.

Під час "Конференції з відновлення України 2024" у Берліні компанія та українська сторона підписали меморандум про стратегічну співпрацю. У документі окреслено плани на спільний розвиток оборонних технологій і виробництв.

"Конкретні проекти на стадії планування включають виробництво артилерійських боєприпасів, а також постачання та виробництво бойових машин піхоти Lynx. На додаток до можливих прямих поставок Rheinmetall, (ре-) індустріалізація національних виробничих ноу-хау має зробити значний внесок у сталу обороноздатність України", — повідомили у пресслужбі Rheinmetall.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Rheinmetall заявив, що побудує чотири своїх заводи в Україні, а також передав 20 бойових машин Marder.

Також у пресслужбі компанії у листопаді повідомили, що Україна отримує супутникові знімки від них, а також від компанії ICEYE.