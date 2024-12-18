Украина заключила контракт с Rheinmetall на 9 миллионов евро

155 мм снаряды. Фото иллюстративное архивное: PICRYL

В среду, 18 декабря, Министерство обороны Украины подписало соглашение с компанией Rheinmetall на поставку модулей зарядки для 155-мм артиллерийских снарядов. Сумма контракта составляет 9 млн евро.

Об этом сообщила пресс-служба оборонной компании Rheinmetall.

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Сумма контракта, запланированного для выполнения в четвертом квартале 2024 года, составляет около 9 миллионов евро. Соглашение предусматривает поставку десятков тысяч модулей разных типов, которые поступят в январе 2025 года. Rheinmetall — один из ведущих производителей боеприпасов и ракетных систем большого калибра в мире.

Благодаря масштабным поставкам и технической поддержке Rheinmetall стал ключевым партнером Украины по укреплению обороноспособности в условиях противодействия российской агрессии.

В ходе "Конференции по восстановлению Украины 2024" в Берлине компания и украинская сторона подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. В документе очерчены планы совместного развития оборонных технологий и производств.

"Конкретные проекты на стадии планирования включают производство артиллерийских боеприпасов, а также поставки и производство боевых машин пехоты Lynx. В дополнение к возможным прямым поставкам Rheinmetall, (ре-) индустриализация национальных производственных ноу-хау должна сделать значительный вклад в устойчивую обороноспособность Украины", — сообщили в пресс-службе Rheinmetall.

Напомним, в конце октября Rheinmetall заявил, что построит четыре своих завода в Украине, а также передал 20 боевых машин Marder.

Также в пресс-службе компании в ноябре сообщили, что Украина получает спутниковые снимки от них, а также от компании ICEYE.