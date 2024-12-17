В Україні тестують власну лазерну зброю Тризуб, яка за потужністю відповідає американським та британським аналогам

Лазерна зброя США LaWS. Фото: скриншот

У новостворених Силах безпілотних систем ЗСУ тестується вітчизняна лазерна зброя — "Тризуб". Точні характеристики засекречені, але експерти кажуть, що цей лазер за своїми можливостями може нагадувати американські та британські системи.

Про тонкощі вітчизняного "лазеробудівництва" інформує Defense Express.

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Першим про появу української лазерної зброї заявив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський.

"Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки", — цитує його виступ на конференції We Build Ukraine "Інтерфакс-Україна".

Експерти Defense Express зазначають, що такий бойовий лазер із такими характеристиками дійсно не дуже рядова річ. Бо оголошена дальність дії та клас цілі для ураження вже багато про що можуть говорити.

Зокрема для американського бойового лазера AN/SEQ-3 (LaWS) ефективна дальність дії була оголошена на рівні 1,6 км, при потужності до 50 кВт.

Водночас Rheinmetall ще на початку 2010-х роках при аналогічній потужності на демонстраційних стрільбах працював по БпЛА на дальності до 2 км.

Аналогічну потужність, 55 кВт, має й британський DragonFire, який хотіли направити до України для проходження випробувань.

Тобто коли йдеться про досягнення ефективності дальності саме у 2 км, то орієнтуватися можливо саме на потужність від 50 кВт. Якщо ж потужність бойового лазера вдвічі менше, близько 20 кВт, то дальність ураження падає до 1 км й вже доволі сильно залежить від типу цілі та часу на її опромінення.

Але, окрім самої потужності, вся суть лазерної зброї полягає у фокусуванні лазерного променя та можливість його точного позиціювання на рухомій цілі. Бо для того, щоб пропалити корпус необхідно тримати лазерний промінь в одному місці. Наприклад, DragonFire може фокусуватися на відстані у 1 км з точністю 23 мм, зазначають експерти Defense Express.

Раніше ми повідомляли, що Міністерство оборони США заявило про успішне завершення комплексних льотних випробувань гіперзвукової ракети на космодромі на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Нагадаємо, у Пентагоні назвали пріоритетний напрям для допомоги Україні.