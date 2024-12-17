В Украине тестируют собственное лазерное оружие Тризуб, которое по мощности соответствует американским и британским аналогам

Лазерное оружие LaWS США. Фото: Скриншот

В недавно созданных Силах беспилотных систем ВСУ тестируется отечественное лазерное оружие — "Тризуб". Точные характеристики засекречены, но эксперты говорят, что лазер по своим возможностям может напоминать американские и британские системы.

О тонкостях отечественного "лазеростроения" информирует Defense Express.

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Первым о появлении украинского лазерного оружия заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский.

"Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. На сегодняшний день мы уже на высоте более 2 км этим лазером можем сбивать самолеты", — цитирует его выступление на конференции We Build Ukraine "Интерфакс-Украина".

Эксперты Defense Express отмечают, что такой боевой лазер с такими характеристиками действительно не очень обычная вещь. Ибо объявленная дальность действия и класс цели для поражения уже о многом могут говорить.

В частности, для американского боевого лазера AN/SEQ-3 (LaWS) эффективная дальность действия была объявлена на уровне 1,6 км, при мощности до 50 кВт.

В то же время Rheinmetall еще в начале 2010-х годов при аналогичной мощности на демонстрационных стрельбах работал по БПЛА на дальности до 2 км.

Аналогичную мощность, 55 кВт, имеет и британский DragonFire, который хотели направить в Украину для прохождения испытаний.

То есть, когда речь идет о достижении эффективности дальности именно в 2 км, то ориентироваться возможно именно на мощность от 50 кВт. Если же мощность боевого лазера вдвое меньше, около 20 кВт, то дальность поражения падает до 1 км и уже сильно зависит от типа цели и времени на ее облучение.

Но, кроме самой мощности, вся суть лазерного оружия заключается в фокусировке лазерного луча и возможности его точного позиционирования на движущейся цели. Ибо для того, чтобы прожечь корпус, необходимо держать лазерный луч в одном месте. К примеру, DragonFire может фокусироваться на расстоянии в 1 км с точностью 23 мм, отмечают эксперты Defense Express.

Ранее мы сообщали, что Министерство обороны США заявило об успешном завершении комплексных лётных испытаний гиперзвуковой ракеты на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Напомним, в Пентагоне назвали приоритетное направление для помощи Украине.