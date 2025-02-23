Зеленський пояснив, чому не можна допускати недбалість у ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання генералів, через дії яких окупанти захопили громаду на Харківщині. Він наголосив, що через подібну недбалість гинуть люди.

Про це український лідер сказав під час пресконференції у межах форуму "Україна. Рік 2025" у неділю, 23 лютого.

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Зеленський наголосив, що питання щодо затримання двох генералів та полковника за службову недбалість при обороні Харківщини стосується не стільки територій, скільки людей. Він зауважив, що через таку недбалість гинуть люди.

Зазначимо, що 20 січня 2025 року СБУ і ДБР затримали трьох офіцерів за прорахунки, внаслідок яких окупанти захопили Липецьку громаду Харківської області у травні 2024 року. Затриманими є колишні командири оперативно-тактичного угруповання "Харків", 125-ї окремої бригади ТрО та 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади.

Внаслідок їхніх прорахунків ворог захопив території, втрачено особовий склад та озброєння, а також це зірвало оборону державного кордону.

Раніше Зеленський пояснив, навіщо Україні треба була Курська наступальна операція.

Також він назвав втрати КНДР, які вона зазнала під час участі у війні на боці Росії.