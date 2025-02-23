Зеленский объяснил, почему нельзя допускать халатность в ВСУ

Задержание военных из-за халатности — Зеленский сделал заявление
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержание генералов, из-за действий которых оккупанты захватили громаду на Харьковщине. Он отметил, что из-за подобной халатности гибнут люди.
Об этом украинский лидер сказал во время пресс-конференции в рамках форума "Україна. Рік 2025" в воскресенье, 23 февраля.
Служебная халатность в армии
Зеленский отметил, что вопрос о задержании двух генералов и полковника за служебную халатность при обороне Харьковщины касается не столько территорий, сколько людей. Он отметил, что из-за такой халатности гибнут люди.
Отметим, что 20 января 2025 года СБУ и ГБР задержали трех офицеров за просчеты, в результате которых оккупанты захватили Липецкую громаду Харьковской области в мае 2024 года. Задержанными являются бывшие командиры оперативно-тактической группировки "Харьков", 125-й отдельной бригады ТрО и 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады.
Вследствие их просчетов враг захватил территории, был потерян личный состав и вооружение, а также это сорвало оборону государственной границы.
Ранее Зеленский объяснил, зачем Украине нужна была Курская наступательная операция.
Также он назвал потери КНДР, которые она понесла во время участия в войне на стороне России.
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