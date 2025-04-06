Демченко спростував інформацію окупантів про захоплення Басівки

Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: Facebook/Andriy Demchenko

Російські окупанти заявили, що нібито захопили село Басівка Сумської області. Однак речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко спростував інформацію від загарбників.

Про це Андрій Демченко сказав у коментарі для журналіста Андрія Цаплієнка у неділю, 6 квітня.

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Демченко наголосив, що противник продовжує дезінформаційну кампанію щодо захоплення населених пунктів Сумщини.

Басівка. Фото: DeepState

"В Басівці окупанти намагаються проводити наступальні дії малими штурмовими групами, але вони знищуються нашими підрозділами Сил оборони", — наголосив речник ДПСУ.

Водночас він підтвердив, що російські групи присутні в Басівці, однак населений пункт не під їхнім контролем. Наразі тривають бої.

Допис Цаплієнка. Фото: скриншот

Нагадаємо, оператори дронів показали, як завдали ударів по російських окупантах на східному напрямку.

Раніше українські воїни знищили російські гаубиці Мста-Б, Д-30 та польові склади боєприпасів.