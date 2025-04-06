Демченко спростував інформацію окупантів про захоплення Басівки

Захоплення села Басівки на Сумщині — у ДПСУ спростували
Російські окупанти заявили, що нібито захопили село Басівка Сумської області. Однак речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко спростував інформацію від загарбників.
Про це Андрій Демченко сказав у коментарі для журналіста Андрія Цаплієнка у неділю, 6 квітня.
Окупанти не захопили Басівку
Демченко наголосив, що противник продовжує дезінформаційну кампанію щодо захоплення населених пунктів Сумщини.
"В Басівці окупанти намагаються проводити наступальні дії малими штурмовими групами, але вони знищуються нашими підрозділами Сил оборони", — наголосив речник ДПСУ.
Водночас він підтвердив, що російські групи присутні в Басівці, однак населений пункт не під їхнім контролем. Наразі тривають бої.
Нагадаємо, оператори дронів показали, як завдали ударів по російських окупантах на східному напрямку.
Раніше українські воїни знищили російські гаубиці Мста-Б, Д-30 та польові склади боєприпасів.
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