Демченко опроверг информацию оккупантов о захвате Басовки

Спикер ГПСУ Андрей Демченко. Фото: Facebook/Andriy Demchenko

Российские оккупанты заявили, что якобы захватили село Басовка Сумской области. Однако представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг информацию от захватчиков.

Об этом Андрей Демченко сказал в комментарии для журналиста Андрея Цаплиенко в воскресенье, 6 апреля.

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Демченко отметил, что противник продолжает дезинформационную кампанию по захвату населенных пунктов Сумщины.

Басовка. Фото: DeepState

"В Басовке оккупанты пытаются проводить наступательные действия малыми штурмовыми группами, но они уничтожаются нашими подразделениями Сил обороны", — подчеркнул представитель ГПСУ.

В то же время он подтвердил, что российские группы присутствуют в Басовке, однако населенный пункт не под их контролем. Сейчас продолжаются бои.

Пост Цаплиенко. Фото: скриншот

Напомним, операторы дронов показали, как нанесли удары по российским оккупантам на восточном направлении.

Ранее украинские воины уничтожили российские гаубицы Мста-Б, Д-30 и полевые склады боеприпасов.