Демченко опроверг информацию оккупантов о захвате Басовки

Захват села Басовки на Сумщине — в ГПСУ опровергли
Российские оккупанты заявили, что якобы захватили село Басовка Сумской области. Однако представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг информацию от захватчиков.
Об этом Андрей Демченко сказал в комментарии для журналиста Андрея Цаплиенко в воскресенье, 6 апреля.
Оккупанты не захватили Басовку
Демченко отметил, что противник продолжает дезинформационную кампанию по захвату населенных пунктов Сумщины.
"В Басовке оккупанты пытаются проводить наступательные действия малыми штурмовыми группами, но они уничтожаются нашими подразделениями Сил обороны", — подчеркнул представитель ГПСУ.
В то же время он подтвердил, что российские группы присутствуют в Басовке, однако населенный пункт не под их контролем. Сейчас продолжаются бои.
Напомним, операторы дронов показали, как нанесли удары по российским оккупантам на восточном направлении.
Ранее украинские воины уничтожили российские гаубицы Мста-Б, Д-30 и полевые склады боеприпасов.
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