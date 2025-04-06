Дрони Фенікс знищили техніку та піхоту окупантів на сході — відео

Оператори дронів завдали нищівних ударів по окупантах — відео
Оператори дронів розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" завдали нищівних ударів по російських окупантах на східному напрямку. Зокрема, їм вдалося вполювати гармату МТ-12 та автотранспорт ворога.
Відео опублікувала пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" у Telegram у неділю, 6 квітня.
Удари по окупантах на сході
Оператори дронів знищили:
- гармату МТ-12;
- ворожий автотранспорт;
- позиції та укриття противника;
- пункт управління БпЛА;
- склад ПММ.
Крім того, було ліквідовано 15 російських піхотинців.
"Пілоти безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" результативно знищують піхоту, озброєння та ворожу бронетехніку", — додали в ОСУВ "Хортиця".
Нагадаємо, українські воїни показали, як завдають ударів по окупантах за допомогою артилерії.
Раніше захисники опублікували відео зі знищенням засобів зв’язку та комунікації російських окупантів.
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