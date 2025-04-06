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Оператори дронів завдали нищівних ударів по окупантах — відео

6 квітня 2025 17:00
Аркадій Пастула - Редактор
Дрони Фенікс знищили техніку та піхоту окупантів на сході — відео
Техніка російських окупантів. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Оператори дронів розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" завдали нищівних ударів по російських окупантах на східному напрямку. Зокрема, їм вдалося вполювати гармату МТ-12 та автотранспорт ворога.

Відео опублікувала пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" у Telegram у неділю, 6 квітня.

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Оператори дронів знищили: 

  • гармату МТ-12;
  • ворожий автотранспорт;
  • позиції та укриття противника;
  • пункт управління БпЛА;
  • склад ПММ.

Крім того, було ліквідовано 15 російських піхотинців.

"Пілоти безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" результативно знищують піхоту, озброєння та ворожу бронетехніку", — додали в ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, українські воїни показали, як завдають ударів по окупантах за допомогою артилерії.

Раніше захисники опублікували відео зі знищенням засобів зв’язку та комунікації російських окупантів.

війна ЗСУ Україна військова техніка окупанти дрони
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