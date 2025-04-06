Дрони Фенікс знищили техніку та піхоту окупантів на сході — відео

Техніка російських окупантів. Фото: скриншот

Оператори дронів розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" завдали нищівних ударів по російських окупантах на східному напрямку. Зокрема, їм вдалося вполювати гармату МТ-12 та автотранспорт ворога.

Відео опублікувала пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" у Telegram у неділю, 6 квітня.

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Оператори дронів знищили:

гармату МТ-12;

ворожий автотранспорт;

позиції та укриття противника;

пункт управління БпЛА;

склад ПММ.

Крім того, було ліквідовано 15 російських піхотинців.

"Пілоти безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" результативно знищують піхоту, озброєння та ворожу бронетехніку", — додали в ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, українські воїни показали, як завдають ударів по окупантах за допомогою артилерії.

Раніше захисники опублікували відео зі знищенням засобів зв’язку та комунікації російських окупантів.