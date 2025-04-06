Дроны Феникс уничтожили технику и пехоту оккупантов на востоке — видео

Операторы дронов нанесли разгромные удары по оккупантам — видео
Операторы дронов разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" нанесли сокрушительные удары по российским оккупантам на восточном направлении. В частности, им удалось поймать пушку МТ-12 и автотранспорт врага.
Видео опубликовала пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в Telegram в воскресенье, 6 апреля.
Удары по оккупантам на востоке
Операторы дронов уничтожили:
- пушку МТ-12;
- вражеский автотранспорт;
- позиции и укрытия противника;
- пункт управления БпЛА;
- склад ГСМ.
Кроме того, было ликвидировано 15 российских пехотинцев.
"Пилоты беспилотных авиационных комплексов "Феникс" результативно уничтожают пехоту, вооружение и вражескую бронетехнику", — добавили в ОСУВ "Хортица".
Напомним, украинские воины показали, как наносят удары по оккупантам с помощью артиллерии.
Ранее защитники опубликовали видео с уничтожением средств связи и коммуникации российских оккупантов.
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