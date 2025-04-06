Дроны Феникс уничтожили технику и пехоту оккупантов на востоке — видео

Техника российских оккупантов. Фото: скриншот

Операторы дронов разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" нанесли сокрушительные удары по российским оккупантам на восточном направлении. В частности, им удалось поймать пушку МТ-12 и автотранспорт врага.

Видео опубликовала пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в Telegram в воскресенье, 6 апреля.

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Операторы дронов уничтожили:

пушку МТ-12;

вражеский автотранспорт;

позиции и укрытия противника;

пункт управления БпЛА;

склад ГСМ.

Кроме того, было ликвидировано 15 российских пехотинцев.

"Пилоты беспилотных авиационных комплексов "Феникс" результативно уничтожают пехоту, вооружение и вражескую бронетехнику", — добавили в ОСУВ "Хортица".

Напомним, украинские воины показали, как наносят удары по оккупантам с помощью артиллерии.

Ранее защитники опубликовали видео с уничтожением средств связи и коммуникации российских оккупантов.