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Захист ціною власних життів — скільки воїнів втратили ЗСУ у 2024

8 грудня 2024 13:53
Аркадій Пастула - Редактор
Героїзм українських воїнів — скільки бійців віддали життя за державу в 2024 році
Екіпаж "На щиті". Фото: te.20minut.ua
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 8 грудня, назвав втрати Збройних сил у війні проти російських окупантів. Таку ж заяву він робив у лютому цього року.

Новини.LIVE підрахували різницю та вирахували приблизні втрати ЗСУ за 2024 рік.

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Втрати ЗСУ у війні

Зеленський заявив, що з початку повномасштабного вторгнення Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою. 

"370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням, що в нашій армії приблизно 50 % поранених повертаються у стрій, і фіксуються всі поранення, зокрема легкі й повторні", — наголосив він.

А 25 лютого 2024 року глава держави називав кількість у 31 тисячу військових.

"31 тисяча українських військових загинула в цій війні", — говорив Зеленський

Втрати за 2024 рік

Якщо вирахувати дані двох заяв, то з лютого по грудень 2024 року Україна втратила близько 12 тисяч військових.

Таким чином, приблизні втрати в місяць 1 090 захисників, а в день — орієнтовно 36.

Різниця втрат між Україною та Росією

Станом на 8 грудня російські окупанти втратили в Україні близько 753 370 загарбників. Такі дані оприлюднив Генштаб ЗСУ.

Втрати окупантів 8 грудня
Орієнтовні втрати російських окупантів на 8 грудня. Фото: Генштаб ЗСУ

Зазначимо, 7 грудня новообраний Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія втратила близько 600 тисяч солдат на війні проти України. Йдеться про поранених та вбитих.

Нагадаємо, українські війська просунулися у Курській області, захопивши кілька населених пунктів поблизу Суджі.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав, як захисники знищують російських окупантів на фронті.

Володимир Зеленський війна ЗСУ Україна окупанти втрати окупантів

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