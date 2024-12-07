ЗСУ на фронті успішно знищують російських окупантів — Сирський показав відео з дрона

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Збройні сили України продовжують успішно знищувати техніку та живу силу російських окупантів. Військові завдають точних ударів по позиціях противника.

Відео з фронту оприлюднив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook в суботу, 7 грудня.

Читайте також:

Знищення росіян на фронті

Головнокомандувач ЗСУ повідомив про продовження успішного ураження техніки та живої сили окупантів. Завдяки професійним діям українських військових ворог зазнає значних втрат, що послаблює його бойові можливості.

"Ефективне ураження техніки та живої сили окупантів триває. Слава Україні", — написав Сирський.

Повідомлення Сирського у Facebook

Нагадаємо, напередодні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українців із Днем Збройних сил, подякувавши військовим за їхню мужність у боротьбі за Незалежність. За його словами, перемагає лише той, хто бореться і не складає зброї.

Також Головком підбив підсумки діяльності українських військових впродовж листопада 2024 року. Він назвав ключові та пріоритетні напрямки для армії.