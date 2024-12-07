ВСУ на фронте успешно уничтожают российских оккупантов — Сырский показал видео с дрона

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Вооруженные силы Украины продолжают успешно уничтожать технику и живую силу российских оккупантов. Военные наносят точные удары по позициям противника.

Видео с фронта обнародовал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook в субботу, 7 декабря.

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Главнокомандующий ВСУ сообщил о нанесении ударов техники и живой силы оккупантов. Благодаря профессиональным действиям украинских военных враг несет значительные потери, что ослабляет его боевые возможности.

"Эффективное поражение техники и живой силы оккупантов продолжается. Слава Украине", — написал Сырский.

Сообщение Сырского в Facebook

Напомним, накануне Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинцев с Днем Вооруженных сил, поблагодарив военных за их мужество в борьбе за Независимость. По его словам, побеждает только тот, кто борется и не складывает оружие.

Также Главком подвел итоги деятельности украинских военных в ноябре 2024 года. Он назвал ключевые и приоритетные направления для армии.