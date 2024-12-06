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Україна презентувала новий дрон-ракету "Пекло" — фото

6 грудня 2024 14:51
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
В Україні представили новий ракето-дрон Пекло — характеристика
Президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час представлення нового ракето-дрону "Пекло". Фото: УНІАН
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Збройні сили України отримали новітній дрон-ракету "Пекло", розроблений українським концерном "Укроборонпром". Дрон вже показали керівництву держави та армії.

Про це повідомляє видання УНІАН у п'ятницю, 6 грудня.

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ЗСУ отримали новітній дрон-ракету "Пекло"

Український збройний концерн "Укроборонпром" представив нову розробку — дрон-ракету "Пекло", який вже передана Збройним силам України.

Фото Ракето-дрон ''Пекло'' 06 грудня 2024
Український дрон-ракета. Фото: УНІАН

"Дрон-ракета є новою розробкою української збройної промисловості", — йдеться у повідомленні.

Ракета-дрон
Керівництво держави та армії під час огляду нової української зброї. Фото: УНІАН

Зазначається, що дрон має високу швидкість польоту — до 700 км/год, а його максимальна дальність досягає понад 700 км.

Ракето-дрон ''Пекло''
Дрон-ракета ''Пекло''. Фото: УНІАН

Нову зброю особисто оглянули Президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. 

Фото Ракето-дрон ''Пекло'' 06 грудня 2024
Зеленський та Сирський під час огляду нового дрона-ракети. Фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що український дрон-ракета "Пекло" має вже підтверджене бойове застосування.

"Сьогодні передали першу партію нашим Силам оборони. Тепер завдання — нарощувати виробництво та застосування", — написав глава держави. 

Нагадаємо, президент України підписав державний бюджет на 2025 рік, затверджений парламентом. Головним пріоритетом фінансового документа буде забезпечення безпеки та оборони країни.

Раніше ми писали про те, що головним напрямом інновацій на полі бою для України стане автоматизація процесів. Російське повномасштабне вторгнення в Україну спричинило бум розвитку військових технологій. 

Володимир Зеленський ЗСУ оборонна сфера ракета дрони Олександр Сирський

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