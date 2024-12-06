В Украине представили новый ракето-дрон Пекло — характеристика

Украина презентовала новый дрон-ракету "Пекло" — фото
Вооруженные силы Украины получили новейший дрон-ракету "Пекло", разработанный украинским концерном "Укроборонпром". Дрон уже показали руководству государства и армии.
Об этом сообщает издание УНИАН в пятницу, 6 декабря.
ВСУ получили новейший дрон-ракету "Пекло"
Украинский оружейный концерн "Укроборонпром" представил новую разработку — дрон-ракету "Пекло", которая уже передана Вооруженным силам Украины.
"Дрон-ракета является новой разработкой украинской вооруженной промышленности", — говорится в сообщении.
Отмечается, что дрон имеет высокую скорость полета — до 700 км/ч, а его максимальная дальность достигает более 700 км.
Новое оружие лично осмотрели Президент Украины Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинский дрон-ракета "Пекло" имеет уже подтвержденное боевое применение.
"Сегодня передали первую партию нашим Силам обороны. Теперь задача — наращивать производство и применение", — написал глава государства.
Напомним, президент Украины подписал государственный бюджет на 2025 год, утвержденный парламентом. Главным приоритетом финансового документа станет обеспечение безопасности и обороны страны.
Ранее мы писали, что главным направлением инноваций на поле боя для Украины станет автоматизация процессов. Российское полномасштабное вторжение в Украину спровоцировало бум развития военных технологий.
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