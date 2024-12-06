В Украине представили новый ракето-дрон Пекло — характеристика

Президент Украины Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время представления нового ракето-дрона "Пекло". Фото: УНИАН

Вооруженные силы Украины получили новейший дрон-ракету "Пекло", разработанный украинским концерном "Укроборонпром". Дрон уже показали руководству государства и армии.

Об этом сообщает издание УНИАН в пятницу, 6 декабря.

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ВСУ получили новейший дрон-ракету "Пекло"

Украинский оружейный концерн "Укроборонпром" представил новую разработку — дрон-ракету "Пекло", которая уже передана Вооруженным силам Украины.

Украинский дрон-ракета. Фото: УНИАН

"Дрон-ракета является новой разработкой украинской вооруженной промышленности", — говорится в сообщении.

Руководство государства и армии при осмотре нового украинского оружия. Фото: УНИАН

Отмечается, что дрон имеет высокую скорость полета — до 700 км/ч, а его максимальная дальность достигает более 700 км.

Дрон-ракета ''Пекло''. Фото: УНИАН

Новое оружие лично осмотрели Президент Украины Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Зеленский и Сырский при осмотре нового дрона-ракеты. Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинский дрон-ракета "Пекло" имеет уже подтвержденное боевое применение.

"Сегодня передали первую партию нашим Силам обороны. Теперь задача — наращивать производство и применение", — написал глава государства.

Напомним, президент Украины подписал государственный бюджет на 2025 год, утвержденный парламентом. Главным приоритетом финансового документа станет обеспечение безопасности и обороны страны.

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