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Защита ценой своих жизней — сколько воинов потеряли ВСУ в 2024

8 декабря 2024 13:53
Аркадий Пастула - Редактор
Героизм украинских воинов — сколько бойцов отдали жизнь за государство в 2024 году
Экипаж "На щите". Фото: te.20minut.ua
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 8 декабря, назвал потери Вооруженных сил в войне против российских оккупантов. Такое же заявление он делал в феврале этого года.

Новини.LIVE подсчитали разницу и высчитали приблизительные потери ВСУ за 2024 год.

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Потери ВСУ в войне

Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения Украина потеряла 43 тысячи воинов, погибших на поле боя.

"370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом, что в нашей армии примерно 50 % раненых возвращаются в строй и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные", — подчеркнул он.

А 25 февраля 2024 года глава государства называл количество в 31 тысячу военных.

"31 тысяча украинских военных погибла в этой войне", — говорил Зеленский

Потери за 2024 год

Если высчитать данные двух заявлений, то с февраля по декабрь 2024 года Украина потеряла около 12 тысяч военных.

Таким образом, примерные потери в месяц 1090 защитников, а в день — ориентировочно 36.

Разница потерь между Украиной и Россией

По состоянию на 8 декабря российские оккупанты потеряли в Украине около 753 370 захватчиков. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ.

Потери окупантов 8 декабря
Ориентировочные потери российских оккупантов на 8 декабря. Фото: Генштаб ВСУ

Отметим, 7 декабря новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Россия потеряла около 600 тысяч солдат на войне против Украины. Речь идет о раненых и убитых.

Напомним, украинские войска продвинулись в Курской области, захватив несколько населенных пунктов вблизи Суджи.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал, как защитники уничтожают российских оккупантов на фронте.

Владимир Зеленский война ВСУ Украина оккупанты потери оккупантов

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