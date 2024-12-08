Героизм украинских воинов — сколько бойцов отдали жизнь за государство в 2024 году

Защита ценой своих жизней — сколько воинов потеряли ВСУ в 2024
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 8 декабря, назвал потери Вооруженных сил в войне против российских оккупантов. Такое же заявление он делал в феврале этого года.
Новини.LIVE подсчитали разницу и высчитали приблизительные потери ВСУ за 2024 год.
Потери ВСУ в войне
Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения Украина потеряла 43 тысячи воинов, погибших на поле боя.
"370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом, что в нашей армии примерно 50 % раненых возвращаются в строй и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные", — подчеркнул он.
А 25 февраля 2024 года глава государства называл количество в 31 тысячу военных.
"31 тысяча украинских военных погибла в этой войне", — говорил Зеленский
Потери за 2024 год
Если высчитать данные двух заявлений, то с февраля по декабрь 2024 года Украина потеряла около 12 тысяч военных.
Таким образом, примерные потери в месяц 1090 защитников, а в день — ориентировочно 36.
Разница потерь между Украиной и Россией
По состоянию на 8 декабря российские оккупанты потеряли в Украине около 753 370 захватчиков. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ.
Отметим, 7 декабря новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Россия потеряла около 600 тысяч солдат на войне против Украины. Речь идет о раненых и убитых.
Напомним, украинские войска продвинулись в Курской области, захватив несколько населенных пунктов вблизи Суджи.
Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал, как защитники уничтожают российских оккупантов на фронте.
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