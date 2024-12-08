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Трамп зробив гучну заяву щодо завершення війни в Україні

8 грудня 2024 10:18
Євгенія Брюховецька - редактор
Трамп заявив, що Україна готова укласти мир з Росією
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україна готова укласти угоду з Росією, аби завершити війну. Він наголосив, що РФ уже втратила на війні понад 400 тисяч солдатів.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth.

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"Асад пішов. Він втік зі своєї країни. Його "захисник" Росія на чолі з Володимиром Путіним більше не була зацікавлена в його захисті. Насамперед для того, щоб Росія була там", — йдеться у дописі.

Трамп зазначив, що Росія втратила будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 тисяч російських солдатів були вбиті та поранені у війні, яка ніколи не повинна була починатися. Він наголосив, що Росія та Іран зараз мають ослаблені держави: одна через війну в Україні та погану економіку, а інша — через Ізраїль та його бойовий успіх.

"Так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля", — зауважив Трамп.

Він додав, що має бути негайне припинення вогню і повинні розпочатися переговори, бо вже занадто багато життів втрачено та сімей зруйновано.

Раніше голова Офісу Президента Андрій Єрмак зауважив, що риторика Трампа під час виборів та зараз відрізняється. Представники нової адміністрації розуміють ситуацію щодо України.

Також Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа зустрівся з Трампом і Макроном. Вони обговорили мир в Україні.

Володимир Зеленський переговори Дональд Трамп Україна війна в Україні Росія

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