Трамп заявил, что Украина готова заключить мир с Россией

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова заключить соглашение с Россией, чтобы завершить войну. Он подчеркнул, что РФ уже потеряла на войне более 400 тысяч солдат.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth.

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Завершение войны в Украине

"Асад ушел. Он сбежал из своей страны. Его защитник Россия во главе с Владимиром Путиным больше не была заинтересована в его защите. В первую очередь, чтобы Россия была там", — говорится в сообщении.

Трамп отметил, что Россия потеряла всякий интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 тысяч российских солдат были убиты и ранены на войне, которая никогда не должна была начинаться. Он подчеркнул, что у России и Ирана сейчас ослабленные государства: одно — из-за войны в Украине и плохой экономики, а другое — из-за Израиля и его боевого успеха.

"Так же Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие", — отметил Трамп.

Он добавил, что должно быть немедленное прекращение огня и нужно начать переговоры, потому что слишком много жизней утрачено и семей разрушено.

Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что риторика Трампа во время выборов и сейчас отличается. Представители новой администрации понимают ситуацию по Украине.

Также Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж встретился с Трампом и Макроном. Они обсудили мир в Украине.